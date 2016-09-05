«أولاند» يحذر من مخاطر تدويل النزاع السوري

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند اليوم الإثنين، من مخاطر تدويل النزاع السوري، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة مجموعة العشرين في “هانغتشو” بالصين.

وقال الرئيس الفرنسي “هناك مخاطر كبيرة من احتمال حصول كارثة إنسانية في حلب، وأيضًا من احتمال تدويل النزاع”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد تطرق أولاند إلى تورط دول عدة في النزاع السوري مشيرًا، “ليس فقط إلى وجود روسيا وحدها الآن، بل إلى إيران أيضًا بشكل أو بآخر وتركيا”.

وأضاف “نرى تمامًا أن الحل يجب أن يكون سياسيًا”، مشددًا على ضرورة التفاوض.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه بحث موضوع النزاع السوري خلال وجوده في قمة هانغتشو مع العديد من القادة بينهم الأمريكي باراك أوباما، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ودعا هولاند أمس الأحد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد “حل سياسي للنزاع السوري”.