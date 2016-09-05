«معتز الدمرداش» يكشف لـ«ONA» تفاصيل عودته لقناة «المحور»

كتبت- إنجي لطفي

صرح الإعلامي معتز الدمرداش، بأنَّه سيعود إلى شاشة قناة المحور لتقديم «برنامج 90 دقيقة»، خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا أنَّه سيقدم 4 حلقاتٍ أسبوعيةٍ، بداية من السبت إلى الثلاثاء.

وقال الدمرداش في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«ONA»، الإثنين، أنَّه بصدد البدء في مجموعة ورش عمل استعدادًا للتحضيرات والتجهيزات الخاصة بعودته لتقديم البرنامج من حيث الشكل والمحتوى.

وتابع: “سعيد لعودتي إلى بيتي قناة المحور ولبرنامجي 90 دقيقة، والتحدي كبير والمنافسة كبيرة وربنا يقدرني وأكون على قدر المسئولية، وأتمني أنَّ يتحسن مردود البرنامج ويفتح الشهية للمنافسين”.

وأردف:”أتمنى تقديم محتوى لمشاهد 90 دقيقة والمحور يحترم عقله والعمل على تعلية شأن المواطن المصري، و أتمنى أن يعود التوك شو إلى قمته في منظومة الإعلام”.