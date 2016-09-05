وكيل تعليم الغربية تترأس مؤتمر الحوار المجتمعى الخاص بمجموعات التقوية

ترأست فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مؤتمر الحوار المجتمعي الخاص بمجموعات التقوية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لدعم العملية التعليمية، والذي أقيم اليوم بإدارة السنطة التعليمية، بحضور رئيس مجلس ومدينة السنطة، وأعضاء مجلس النواب بالسنطة، ومدير عام إدارة السنطة التعليمية، ومدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالإدارة ولفيف من القيادات التنفيذية، ومشاركة أولياء الأمور والطلاب والمؤسسات المجتمعية (جميع شرائح المجتمع بالسنطة) وذلك في إطار تفعيل مؤتمرات الحوار المجتمعي تحت شعار "محافظة بلا دروس خصوصية".

وتناولت خلال المؤتمر عدة محاور أساسية، أهمها آليات الحد من الغياب الطلابي واستعادة عوامل جذب المدرسة للطلاب، وآليات دعم وتطوير العملية التعليمية كالتنمية المهنية والجودة والتخطيط والتكنولوجيا.

وأكدت وكيل الوزارة على القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 والخاص بتفعيل المجموعات الدراسية، والدور الهام للمشاركة المجتمعية في دعم وإنجاح المجموعات الدراسية، والتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ودورها المحوري في تطوير ودعم العملية التعليمية.