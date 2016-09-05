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إحالة رئيس وحدة محلية للتحقيق لتغيبه عن العمل أثناء جولة الرقابة الإدارية

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إحالة رئيس وحدة محلية للتحقيق لتغيبه عن العمل أثناء جولة الرقابة الإدارية إحالة رئيس وحدة محلية للتحقيق لتغيبه عن العمل أثناء جولة الرقابة الإدارية

>الفيوم – رباب الجالى

قرر السيد إبراهيم موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، اليوم، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، بمركز الفيوم، للتحقيق، لتقصيره وتغيبه عن العمل.

كانت لجنة من هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، تحت إشراف العميد محمد رياض، رئيس الهيئة بالفيوم، وبقيادة العقيد محمد أبو سنة، عضو الهيئة بالمحافظة، بالتنسيق مع بعض الجهات التنفيذية، توجهت إلى قرية زاوية الكرادسة لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل، في قطاعات الصحة والتعليم والتموين والبريد، وتبين تغيب رئيس الوحدة المحلية للقرية عن عمله، وإهماله في الإهتمام بنظافة وتنظيم مقر الوحدة، وتفاقم أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز بالقرية، دون تدخل منه لحلها، فقررت تحويله للتحقيق.

 


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