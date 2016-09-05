على طريقة الحضري (1) - عن الهروب من والده بـ ' دش ' في الترعة.. و3000 جنيه صنعوا تاريخا

عندما رفض الحاج كمال الحضري ممارسة نجله عصام لكرة القدم، لجأ عصام إلى الهروب بحيلة ذكية منحته فرصة اللعب في مركز شباب كفر البطيخ. أهلا بكم في "على طريقة الحضري".

في مسيرة الحضري الكثير والكثير من الحكايات التي تصنع أسطورة "السد العالي"، ويحكي عنها لـFilGoal.com بنفسه في حلقات بعنوان "على طريقة الحضري" من إنتاج شركة 7.

"على طريقة الحضري" لأنه في كل لحظة فاصلة من مشواره اختار أن يتعامل معها بطريقة خاصة حتى لو كان ضد الكل وعكس المنطق. وهذه الأيام يتحدى سنه من أجل حلم كأس العالم.

ويحكي لنا الحضري في الحلقة الأولى عن بداية مشواره مع كرة القدم الذي بدأه في الدورات الرمضانية في دمياط، حتى انتقاله إلى فريق دمياط بثلاثة آلاف جنيه.

شاهد الحلقة

انتظرونا في الحلقة الثانية، لنعرف كيف انضم الحضري لمنتخب مصر من دمياط.