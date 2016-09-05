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صورة - اتحاد الكرة يوافق على بيع دوري الدرجة الثانية للتليفزيون بشروط

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صورة - اتحاد الكرة يوافق على بيع دوري الدرجة الثانية للتليفزيون بشروط صورة - اتحاد الكرة يوافق على بيع دوري الدرجة الثانية للتليفزيون بشروط

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على بيع حقوق البث الفضائي لمباريات دوري القسم الثاني لموسم 2016-2017 إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون مقابل 10 ملايين جنيه.

وعرض اتحاد الإذاعة والتليفزيون شراء حقوق البث مقابل 10 ملايين جنيه تزداد بواقع 10% سنويا لمدى 4 مواسم.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بموافقة على بيع حقوق البث لمدة موسم واحد فقط مقابل 10 ملايين جنيه، رغم تلقي عرض من جهة أخرى مقابل 12 مليونا.

ووضع اتحاد الكرة عددا من الشروط لتفعيل الاتفاق مع التليفزيون المصري وهي:

- أن يكون العقد لموسم واحد ويسدد اتحاد الإذاعة والتليفزيون 10 ملايين جنيه لاتحاد الكرة قبل بداية الموسم من أجل توزيعها على الأندية المشاركة، حتى تتمكن من إعداد فرقها.

- أن يكون العرض قاصرا على القنوات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط.

- الاتحاد المصري لا يعتد بأي تعاقدات فردية تمت مؤخرا بين أي جهات أخرى ومع بعض الأندية في هذا الشأن.

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