اتحاد الكرة: برج العرب يستضيف مباراتي الأهلي والإسماعيلي في الدوري

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن استاد برج العرب سيستضيف مباراتي الأهلي والإسماعيلي ذهابا وإيابا في بطولة الدوري للموسم الجديد 2016/2017.

ويواجه الأهلي الإسماعيلي في افتتاح البطولة يوم 15 سبتمبر قبل أن يتقابلا مرة أخرى في الجولة الـ18.

وقال سويلم في تصريحات صحفية إن استاد برج العرب سيستضيف المباراتين.

وكان الأهلي قد شدد في أكثر من مناسبة على رغبته في خوض لقاءاته هذا الموسم داخل القاهرة.

ويعقد سويلم اجتماعا مع قيادات وزارة الداخلية مساء اليوم الاثنين لإنهاء الترتيبات قبل 10 أيام من بداية الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة هو من اقترح خوض المباراتين على برج العرب تسهيلا على الأمن.