في_الدوري - اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الملعبين الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك

قبل 10 أيام من انطلاق الدوري، وبعد يومين من تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات حول الملاعب المقترحة لفرق المسابقة (طالعها من هنا)، يكشف ثروت سويلم الملاعب الأقرب لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في الدوري.

وقال سويلم لـFilGoal.com: "حتى اللحظة يبدو بتروسبورت أقرب لاستضافة مباريات الأهلي".

وكان الأهلي قد طلب اللعب داخل القاهرة في الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة قد أعلن أنه سيخوض لقاءه الأول ضد الإسماعيلي في برج العرب. (طالع التفاصيل)

أما عن الزمالك فقال سويلم "بتروسبورت يبدو أقرب أيضا، إلا إذا حل الزمالك مشكلة مديونياته لدى الأمانة العامة للقوات المسلحة، سيصبح حينها لعب مبارياته على الدفاع الجوي أمرا ممكنا".

كما كشف سويلم لـFilGoal.com أن الأهلي والزمالك لن يلعبا في القاهرة في نفس اليوم طوال الـ34 جولة للدوري الممتاز في الموسم الجديد.