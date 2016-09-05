أرقام #في_الدوري – إحصائيات قياسية خارج الأهلي والزمالك

هل تعلم أن أكبر نتيجة فوز لفريق في تاريخ الدوري المصري لم يكن الأهلي أو الزمالك طرفا فيها.. أو أن أكثر فريق سجل أهدافا في موسم واحد ليس أحد قطبي الكرة المصرية؟

أيام قليلة ويبدأ الموسم الـ68 للدوري المصري، تاريخ عريض لبطولة عريقة وحاضر قوي يستعرضه FilGoal.com من خلال سلسلة #في_الدوري.

ومن خلال هذا التقرير، يستعرض FilGoal.com عدد من الأرقام القياسية عبر تاريخ الدوري والذين لا يحملهم لاعبو الأهلي أو الزمالك.

أكبر فوز في تاريخ البطولة

مسجل باسم المصري البورسعيدي الذي فاز على بني سويف 11/0 في موسم 1963/1964.

وسجل أهداف المصري شاهين (هدفين) ، ومحمد بدوي (5 أهداف)، وعبد الرؤوف (3 أهداف) والعروي (هدف).

أكثر لاعب سجل هاتريك في تاريخ الدوري

هو حسن الشاذلي أسطورة الترسانة، الذي سجل 3 أهداف في مباراة واحدة 10 مرات.

أسرع هدف في الدوري

مسجل باسم حسام سلامة "باولو" في الموسم الماضي، 11.6 ثانية بقميص سموحة ضد المصري.

أكثر فريق ذاق مرارة الهبوط

المنصورة بـ8 مرات.

أكثر فريق تعادل في موسم واحد

الإسماعيلي الموسم الماضي بـ19 تعادل.

أكثر فريق تعرض للخسارة في موسم واحد

ألعاب دمنهور بـ30 خسارة الموسم قبل الماضي.

أكثر فريق تلقى أهدافا في موسم واحد

الأسيوطي سبورت بـ88 هدف في الموسم قبل الماضي.

أكثر فريق سجل أهدافا في موسم واحد

الترسانة بـ71 هدف في موسم 1963/64.

أقل عدد من النقاط في موسم واحد

نسيج حلوان بـ4 نقاط في موسم 1987/88.

- جميع الأرقام من موقع د/طارق السعيد لإحصائيات الكرة المصرية.