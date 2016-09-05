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حملة مكبرة للرقابة الإدارية على الصيدليات ومحلات الأغذية بالشرقية

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>الشرقية - فتحية الديب

شن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، برئاسة الرائد خالد مسلم، وإشراف العميد أحمد شوقى رئيس مكتب الشرقية، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والكهرباء وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى، حملة مكبرة بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح.

 

وأخذت الحملة عينات من مياه الشرب لبيان مدى صلاحيتها، كما قامت لجنة من مديرية الكهرباء بفحص أعمدة الإنارة بالقرية، بجانب التفتيش على عدد من الصيدليات، وفحص السلع الغذائية، ومحال الأطعمة، للتأكد من صلاحيتها.

 

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جمال زيدان مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية أثناء تشميع الحرز

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دقيق به حشرات بمحل مشويات بالقرية

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 الرائد خالد مسلم أثناء مشاركته بالحملة

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الرائد خالد مسلم الضابط بالرقابة الإدارية

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جانب من الحملة


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