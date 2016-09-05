الفريق حجازي يشهد إحدى مراحل المشروع التكتيكي «باسل 9» بالجيش الثاني الميداني

شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي «باسل 9»، الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية «المايلز»، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت مراحل المشروع تنفيذ إجراءات تنظيم المعركة، وعرض قرارات الوحدات الفرعية والتحرك والانتشار على خطوط الفتح المختلفة، واقتحام الحد الأمامي للدفاعات المعادية، واستكمال الهجوم لتحقيق المهمة المباشرة، وتطوير الهجوم، لإحتلال خط حيوي في العمق وتأمينه ضد عناصر الإبرار الجوي المعادي.

وناقش رئيس الأركان العناصر المشاركة بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية إتخاذ القرارات مع المواقف التكتيكية الطارئة التي يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات.

وأشاد الفريق محمود حجازي بالأداء المتميز للعناصر المقاتلة والمعاونة المشاركة في المشروع، مؤكدًا على أهمية تحقيق المبادأة على مستوى القادة الأصاغر، والارتقاء بالمهارات الميدانية والبدنية للمقاتلين والاهتمام بأعمال التجهيز الهندسي والاخفاء والتمويه باستغلال طبيعة الأرض، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات القتالية والنيرانية للأسلحة والمعدات ، وصولًا لتنفيذ كافة المهام المخططة وغير المخططة بنجاح.

وأشاد حجازي بالجهد الذي يبذله أبطال ومقاتلوا الجيش الثاني الميداني في مجال التدريب والاستعداد القتالي بجانب مهام إنفاذ القانون ،والقضاء على الإرهاب في سيناء وتنفيذ كافة الأنشطة والمهام التي تسند إليهم لمجابهة المواقف والتحديات التي تستهدف أمن مصر القومي في نطاق مسئوليتهم.

وحضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.