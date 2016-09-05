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بالفيديو..قوات الجيش السورى تستعيد منطقة الكليات العسكرية بالكامل

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بالفيديو..قوات الجيش السورى تستعيد منطقة الكليات العسكرية بالكامل بالفيديو..قوات الجيش السورى تستعيد منطقة الكليات العسكرية بالكامل

الجيش العربى السورى_أرشيفية

أفاد مصدر عسكرى، أن القوات السورية استعادة بعد ظهر اليوم الإثنين، منطقة الكليات العسكرية بالكامل، جنوب مدينة حلب، بدعم من الغارات الجوية الروسية والسورية على خطوط الإمداد التابع لتجمعات العناصر الإرهابية.

وذكر مصدر لوكالة “سانا”، “إن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوى الحليفة، أنجزت سيطرتها الكاملة على منطقة الكليات العسكرية جنوب مدينة حلب، بعد تدمير آخر بؤر وتجمعات الإرهابيين فيها، وإيقاع العديد منهم بين قتيل ومصاب ومطاردة فلولهم الفارة في المنطقة”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك .

وأكد المصدر أن “السيطرة على الكليات العسكرية تقطع جميع طرق تحرك وخطوط إمداد المجموعات الإرهابية من الريف الجنوبي لحلب، باتجاه الراموسة والأحياء الشرقية للمدينة، وتعزل المجموعات الإرهابية في الراموسة عن هذه الأحياء”.

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