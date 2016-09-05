عبور أكبر سفينة حاويات في العالم بقناة السويس

عبرت المجري الملاحي لقناة السويس، الإثنين، أكبر سفينة حاويات في العالم ضمن قافلة الجنوب قادمة من ماليزيا في طريقها إلى المغرب.

وقال مصدر ملاحي مسؤول بهيئة قناة السويس، إن سفينة الحاويات «أوسكار» التي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم والتي تم إنشاؤها في يناير 2014، عبرت قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بحمولتها البالغة 196 ألف طن وهي تحمل على متنها قرابة 19 ألف حاوية ترافقها قاطرة من قاطرات هيئة قناة السويس تحسبا لحالات الطوارئ خلال رحلتها التي استغرقت قرابة 18 ساعة متصلة.

وأوضح أن السفينة عبرت قناة السويس العام الماضي في رحلتها الأولي وسددت 6 ملايين و820 ألف جنيه رسوما لعبور القناة.