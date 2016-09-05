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ضبط 4500 كيس ملح بعلامة تجارية مقلدة داخل محل بقالة بكفر الزيات

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ضبط 4500 كيس ملح بعلامة تجارية مقلدة داخل محل بقالة بكفر الزيات ضبط 4500 كيس ملح بعلامة تجارية مقلدة داخل محل بقالة بكفر الزيات

>الغربية – عادل ضرة

تمكنت مباحث بالغربية من ضبط 4500 كيس ملح عليه علامة تجارية مقلدة لإحدى شركات الملح قبل بيعها للجمهور.

 

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط "صالح.ال.م.س" - 40 سنة - صاحب محل بقالة بشارع سعد زغلول - مركز كفر الزيات لتجميعه كميات كبيرة من ملح الطعام المقلد وبيعه للجمهور رغم علمه بذلك وتبين قيامه بتجميع مواد غذائية منتهية الصلاحية وبحوزته 4500 كيس ملح طعام مدون عليه علامة مقلدة وتحرر المحضر 26648 جنح مركز كفر الزيات 2016 وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة من  ضبط طن و60 كيلو ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطحن ملح بدون ترخيص ببندر زفتى.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط "الموافى.ع.م.ال" - 65 تاجر - مقيم ببندر زفتى لإنشائه مطحن ملح بدون ترخيص وجلبه كميات كبيرة من ملح السياحات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط طن و60 كيلو ملح داخل المطحن تم التحفظ على المضبوطات فى المحضر 6010 جنح مركز زفتى لسنة 2016 وتولت النيابة التحقيق.


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مصر 365

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