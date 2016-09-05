بالصور..تسليم 125 منزل للأسر الأكثر احتياجًا بمركز ملوي بالمنيا‎

سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، عدد 125 منزلًا بقرية “ابشادات” للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، والتي تم إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، وذلك بحضور العميد نهاد فاروق مدير عام جهاز تعمير المنيا، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من الأهالي المستحقين.

وقال العميد نهاد، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يحدث طفرة في حياة الأسر البسيطة من خلال إعادة تأهيل وترميم ورفع كفاءة عدد من منازل الأسر الأولي بالرعاية.

ومن جانبه ، قال رئيس المدينة، إنه تم اختيار المستحقين وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي يسبقها إجراء أبحاث اجتماعية من خلال مديرية التضامن، ولجان تابعة لمجلس المدينة للتأكد من مدى استحقاقهم، وتطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصًا علي مبدأ الشفافية والوضوح في توزيع تلك الوحدات على مستحقيها.