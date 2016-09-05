غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بمحافظة المنيا

قرر اللواء طارق نصر محافظ المنيا، غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وعدم توصيل المرافق لها، لافتًا إلي أن ظاهرة الدروس الخصوصية تنهك ميزانية الأسر وتسبب ارتباكا باليوم الدراسي.

وبدأت لجنة الضبطية القضائية التابعة للشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم، في حصر المراكز والـ “سناتر”، بالتنسيق مع الأحياء والمدن، وقامت بمداهمتها وتشميعها بالشمع الأحمر، وأسفر ذلك عن إغلاق 6 من مراكز الدروس الخصوصية بمدينة المنيا.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة للقضاء على تلك الظاهرة ، مع استبدالها بمجموعات التقوية ومنح صلاحيات لرؤساء الوحدات المحلية لإغلاقها فورًا، وتفعيل الضبطية القضائية تجاه أي مدرس يعطي دروس خصوصية.

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم، إن لجنة الضبطية القضائية تقوم حاليًا بحصر جميع مراكز الدروس الخصوصية بمراكز ومدن المحافظة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات لإصدار قرارات الغلق لها، على أن يتم التنفيذ فورًا بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وبحضور كافة الأجهزة المعنية بشركات الكهرباء والمياه والغاز، مع تحميل مسئولية التحفظ على المراكز للمسئولين عنها، وأخذ التعهد اللازم عليهم لضمان عدم فض الشمع.