«الصحة»: لم نسجل أي حالات مرضية للحجاج المصريين

أكد الدكتور على حجازي، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج، عدم تسجيل اى حالة بمرض معدى حتى الان بين الحجاج المصريين.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج، صباح اليوم الإثنين الإجتماع الأول للبعثة المصرية الرسمية للحج لموسم ١٤٣٧ ه ، ٢٠١٦ م برئاسة الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، رئيس البعثة، وبحضور رؤساء البعثات النوعية للداخلية والتضامن والسياحة ، للوقوف على آدائهم وتسهيل أي عقبات تواجه الحجاج المصريين.

وقال حجازي :”الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط، رئيس البعثة الرسمية للحج، الدكتور ، اطمأن خلال اجتماعه مع رؤساء البعثات ، على الحجاج وحالتهم الصحية، وآداء البعثة وترتيباتها وعدد الحجاج الذين تم الكشف عليهم بالعيادات، وعدد العيادات والوفيات التى تم تسجيلها حتى الان و توافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية ، لافتا الى عقد الندوات التوعوية التى تقدم للحجاج للوقاية من الامراض المعدية”.

وتابع:”رئيس البعثة الرسمية سوف يتفقد العيادات والوحدات والمواقع الطبية للوقوف على الأوضاع على الطبيعة، وسيتم ذلك اعتبارا من اليوم، للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج ومدى تقديم الخدمة بشكل لائق ومناسب”.