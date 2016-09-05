الملك سلمان يوجه بتنسيق الجهود لتقديم افضل خدمة الحجاج

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل جميع السبل ليؤدوا حجهم بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الاثنين، بجدة جلسة مجلس الوزراء حيث اطمأن خادم الحرمين الشريفين على مختلف الاستعدادات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا أن ما قامت وتقوم به الدولة من تنفيذ للمشروعات الكبيرة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة يأتي انطلاقا من رسالتها في خدمة الحرمين الشريفين التي شرفها الله بها.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء تطرق إلى أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي انعقدت في الصين، ولقاءات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي ترأس وفد المملكة في القمة.

وجدد المجلس إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الذي تعرضت له سفارة الصين لدى عاصمة قيرغيزستان معربا عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الصين وقيرغيزستان وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وقال عصام بن سعيد إن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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