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مديرية الشباب والرياضة تنظم أمسيات دينية بمناسبة قرب عيد الأضحى بالمنيا

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مديرية الشباب والرياضة تنظم أمسيات دينية بمناسبة قرب عيد الأضحى بالمنيا مديرية الشباب والرياضة تنظم أمسيات دينية بمناسبة قرب عيد الأضحى بالمنيا

مديرية الشباب والرياضة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، خلال شهر أغسطس الماضى، سلسلة من الأمسيات الدينية والثقافية، بمناسبة الحج وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، بمركز شباب مدينة ديرمواس، وذلك بحضور عدد 100 فرد من شباب المركز.

وقال دكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن الندوات تضمنت عقد محاضرات تعليمية حول كيفية أداء مناسك الحج، ولقاء حواري مفتوح، إلى جانب مسابقة شفوية عن المناسبة الكريمة، لافتاً إلى إن قسم الطلائع قام بعقد مسابقات دينية في حفظ القرآن الكريم، ودوري المواهب في المجالات ( الدينية ـ الثقافية ـ الفنية ).

وأضاف عبد الوكيل، أن إدارة الشباب قامت بالتنسيق مع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بتنظيم مسابقة فنية فى “التصوير الفوتوغرافي”، و دورات تدريبية للشباب، حول ريادة الأعمال، وكيفية تنمية المهارات الحياتية، بجانب ندوة تعريفية عن المشروعات الصغيرة، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى، ودورة تدريبية لمنسقى محو الأمية على مستوى الإدارات الفرعية.

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