مادونا تهاجم أولاد ترامب

يبدو أنّ النجمة العالمية مادونا Madonna لم تكتفِ بمهاجمة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب وحده، بل بدأت بمهاجمة أولاده.

فقد هاجمت النجمة البالغة من العمر 58 عاماً ابنَي ترامب، فنشرت صورة لهما، التقطت منذ فترة مع جثة فهد استطاعا اصطياده أثناء رحلة صيد وسفاري في زيمبابوي عام 2012.

وتظهر الصورة الولدين في حالة من السعادة والنصر والفخر لتمكّنهما من قتل الحيوان بسلاحيهما.

وأرفقت النجمة الصورة بتعليق كتبت فيه عبارات مهينة، حيث قالت إنّ ولدي ترامب جبانان لاحتمائهما وراء سلاحيهما حين قتلا هذا الحيوان البريء.

واستغلّت الفرصة لكتابة عبارة: "هذا سبب آخر يدفع الجميع إلى انتخاب هيلاري كلينتون بدلاً من دونالد ترامب" في نهاية تعليقها.

يذكر أن ابني دونالد ترامب صرّحا أكثر من مرة للصحافة بأنهما يعشقان الصيد كما يعشق والدهما ممارسة رياضة الغولف.