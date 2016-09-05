هذه هي بديلة شيرين عبد الوهاب في فيلم"هبوط اضطراري" لـ أحمد السقا

القاهرة_عمرو رضا

بعد فشل المفاوضات مع شيرين عبد الوهاب، نجح الفنان أحمد السقا أخيرا في العثور على بطلة ثانية لفيلمه الجديد "هبوط اضطراري"، وقد حصل على توقيع النجمة الشابة ياسمين صبري، بعد إدخال تعديلات على السيناريو المكتوب، ليناسب مواصفات بطلة "جحيم في الهند"، علماً بأن البطولة النسائية الأولى لا زالت بانتظار موافقة نهائية من غادة عادل، بعد الرضوخ لشروطها وتعديل السيناريو ليناسب "شروطها الأخلاقية".

الفيلم المتخم بالنجوم عانى منذ اللحظات الأولى من أزمة خاصة مع بطلاته النساء، فقد عرض أولا على النجمة منى زكي إلا أنّها اعتذرت لظروف حملها، ثم حصل المنتج السبكي على توقيع النجمة غادة عبد الرازق للمشاركة في الفيلم إن أعجبها الدور، ومن الواضح أنها فضلت البحث عن فيلم آخر، كما اعتذرت النجمة غادة عادل بسبب بعض المشاهد الرومانسية، فعرض الدور على النجمة شيرين عبد الوهاب التي اعتذرت بلباقة مؤكدة أن الدور لا يناسبها، علما بأنها ملتزمة ببطولة فيلم آخر مع منتجها المفضل جمال سنان، لتعود المفاوضات مع غادة عادل مع التزام بتعديل النص تلبية لرغبتها، على أن تذهب البطولة الثانية للنجمة ياسمين صبري التي قطعت إجازتها في أمريكا خصيصا لتوقيع العقد.

يذكر أنّ النجم أمير كرارة انضمّ إلى فريق العمل مؤخراً ومن المقرر الإعلان عن أبطال الفيلم رسمياً عقب إجازة عيد الأضحى، لتبدأ جلسات عمل مع المخرج أحمد خالد موسى والمؤلف محمد سيد بشير، لوضع الخطوط العريضة للشخصيات ثم يبدأ التصوير.