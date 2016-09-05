لماذا خاطبت أصالة أنغام بهذه اللهجة؟

وجهت الفنانة أصالة نصري رسالة حميمة لزميلتها الفنانة أنغام ونشرت صورة لأنغام وابنها وكتبت: «أحبها لأنها راقية وصادقة، أحترمها لأنها تفعل ما يستحق ذلك، أنصفها لأنها كثيراً ما ظلمت، أستمتع بوقتي معها لأنها رغم كل تلك الظروف القاسية ظلت وصممت أن تكون لطيفة وفية طيبة، أدعو الله أن نطمئن على غالينا «بودي» وترجعي بألف سلامة يا سيدة المشاعر» وبدورها ردت عليها أنغام وقالت «حبيبتي مش محتاجة أوصيك، ادعي لابنك «بودي» يرجع مجبور الخاطر إن شاء الله»، وبعد البحث بالأمر تبين أن الفنانة أنغام سافرت مع ابنها لأجراء بعد الفحوصات له، ولكن لم تصرح أي تصريح عن أي شيء يتعلق بهذا الأمر، حتى أنها لم تعلنه بشكل واضح؛ لأنها لا تحب أن تدخل أطفالها في الأضواء، وأن يصبحوا حديث الصحافة.