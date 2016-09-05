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سوزان نجم الدين تتعرض للخطف من قبل تنظيمات إرهابية

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الثلاثاء 06-09-2016 15:39

بعد أن انتهت من زيارة أبنائها في أمريكا عادت الفنانة سوزان نجم الدين لتبدأ الموسم الدرامي لهذا العام من خلال العمل الدرامي «شوق» الذي ستقف لأول مرة أمام كاميرا المخرجة رشا شربتجي، وعن دورها في العمل قالت نجم الدين بتصريح خاص لموقع سيدتي: «في البداية أنا سعيدة أن تكون مشاركتي الأولى مع المخرجة رشا شربتجي من خلال عمل مهم ويجمع كوكبة كبيرة من نجوم الدراما السورية، وأنا أجسد في العمل الدور الأكثر عنفاً جسدياً ونفسياً، وهي شخصية «روز» الطبيبة النسائية التي كانت ضحية من ضحايا الحرب السورية، لتصبح سبية في أيدي التنظيمات الإرهابية، وتنقل روز معاناة السبايا داخل السجون وما يتعرضن له من أنواع العذابات النفسية والجسدية، والكثير من أسرار تلك العوالم التي تقدم في الدراما للمرة الأولى.

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سيدتي