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الإعلامية فاديا الطويل تطلب الدعاء من متابعيها وأصدقائها

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الثلاثاء 06-09-2016 15:37

بعد رحلة علاج طويلة مع مرض السرطان، والتي واجهته بابتسامة وإصرار دائم على الشفاء، وصلت الإعلامية فاديا الطويل لمرحلتها الأخيرة في رحلة العلاج، وهي تخضع اليوم لعملية استئصال ورم حميد في الدماغ، هذا الورم الذي أثر على بصرها وتركيزها قليلاً.
تواصلنا معها قبل دخولها غرفة العمليات، ووجهت رسالة لمتابعيها وأصدقائها وقالت: «فاديا مواصلة حياتها بفضل رب العالمين، ومحبة الناس اللي حوليها، عائلتها وأهلها وأصدقاؤها وكل الناس اللي يشاركوها يومياتها، هذا اليوم مهم بحياتي، يوم عمليتي الجراحية، يوم انتصاري لنفسي وعلى نفسي، حالياً أنا بالأردن لإزالة ورم حميد في الدماغ، أنتم بقلبي، وقوتي أستمدها من محبتي لكم ومن محبتكم لي، أحبكم كثيراً».

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سيدتي