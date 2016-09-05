هل حقاً خسر تايغا سيارته بعد تخلفه عن دفع الأقساط؟

بيروت – هدى زين

أكدت وسائل إعلام أمريكية أنّ النجم الشاب تايغا قد خسر سيارته الفيراري الباهظة الثمن بسبب عدم قدرته على دفع أقساطها الشهرية.

وفي المقابل، نشرت كايلي جينير حبيبة تايغا بعض الصور التي تظهر أنها قدّمت له بنفسها سيّارة بنتلي، يبلغ سعرها حوالى 300 ألف دولار، هدية، وأخفت سيارة الفيراري على طريقتها.

وعلى ذلك، تبيّن أنّ ما حصل مع تايغا كان مجرّد مقلب من حبيبته كي تتمكّن من تقديم هديتها له، إذ كلّفت شخصاً لشراء الفيراري منه، إلا أنّه تخلّف عن دفع الدفعة الأولى، ما أجبر فريق عمله القانوني على التدخّل قبل أن يكتشف النجم مفاجأة حبيبته.

وفي سياق منفصل، يعاني تايغا البالغ من العمر 26 عاماً من ضائقة مالية كبيرة قد تؤثر في علاقته بعائلة كارداشيان في المستقبل، خصوصاً حبيبته كيلي، أصغر أعضاء العائلة.

يذكر أن Tyga كان قد أهدى حبيبته Kylie Jenner سيارة من نوع Mercedes Benz، ثمنها حوالى 190 ألف دولار أمريكي بمناسبة عيد ميلاها الـ19 منذ أقلّ من شهر، كما أنها كانت قد تلقّت منه العام المنصرم سيارة فيراري 482، ثمنها 320 ألف دولار.