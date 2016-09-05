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3 نصائح لترتدي الجينز على طريقة فتيات الموضة

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الإثنين 05-09-2016 10:19

تظهر مدوّنات الموضة والشخصيّات المؤثرة فيها كلّ عام خارج عروض الأزياء العالمية ليُلهمننا إلى أجمل الإطلالات والتنسيقات التي تعتمد اعتماداً على موضة الموسم. وباعتبار أنّ الدينم أو الجينز من أبرز الاتجاهات المتكررة في هذا الموسم، جمعنا لك أجمل التنسيقات مع نصائح لتتألّقي بأسلوب عصريّ جميل.

- اختاري جينز بتصميم عصري مختلف. فعلى الرغم من انتشار الجينزات الكلاسيكية والعادية، تبقى التصميمات الملوّنة والغريبة هي ما سيُعطيك إطلالة عصرية و فريدة على طريقة نجمات الموضة.

 

- أضفي الألوان المشرقة على إطلالتك، سواء بقميص صيفيّ ملوّن أو باكسسوارات مريحة ولافتة؛ فبهذه الطريقة تبتعدين عن الملل والرتابة في كلّ إطلالة ترتدينها.

- يدخل الدينم في تصميمات الفساتين الصيفيّة والتنانير الأنثويّة، فلا تحصري خياراتك في البنطلونات تحديداً، بل اختاري إطلالات متنوّعة و مختلفة في كل يوم.

شاهدي في الصور أعلاه كيف ظهر الدينم في إطلالات Street Style ، واستوحي منها ما يُناسبك.

 

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سيدتي