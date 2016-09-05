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كايا غربر تخطف الأنظار ببدلة زهير مراد

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الإثنين 05-09-2016 09:26

اختارت العارضة الشابة كايا غربر Kaia Gerber، التي أكملت عامها الـ 15 مؤخراً إطلالة عصرية رائعة تحمل توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، على السجادة الحمراء لعرض فيلم 'Sister Cities' الذي حضرته مع عائلتها.

وتميزت إطلالة كايا بأنها جمعت بين الجرأة والأناقة بأسوب عصري غير متكلف إذ نسَّقت بدلة جريئة مع عقد تشوكر فضي وصندل كلاسيكي بسيط.

ويتوقع أن يكون لكايا مستقبل مبهر في مجال عرض الأزياء، فهي تحظى بمباركة والدتها العارضة المعروفة سيندي كروفورد Cindy Crawford ومساعدتها لها، وسنظل ننتظر ظهورها على منصات العروض في المستقبل مثل شقيقها بريسلي غربر Presley Gerber الذي ظهر في العروض الرجالية الأخيرة.

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سيدتي