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أجمل المجوهرات من مهرجان البندقية السينمائي

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الإثنين 05-09-2016 11:15

تتنافس النجمات الحاضرات على سجادة مهرجان البندقيّة في إظهار أناقتهن على أكمل وجه، ويتفاخرن بارتداء أرقى المجوهرات وأغلاها. وقد جمعنا لك في هذه الصفحة باقة من المجوهرات الرائعة التي ظهرت على السجادة الحمراء.

كانت تصميمات الأقراط هي الأكثر تميّزاً في إطلالات النجمات في هذا المهرجان، فشاهدنا تصميمات أنيقة ومتنوعة، ما كان ناعماً بحجر براق كأقراط إيما ستون Emma Stone ، التي أخذت شكل نجم ساطع من سليم مزنّر Selim Mouzannar، ومنها ما جاء بتصميم أنثويّ يتدلى بنعومة ليُضفي على الإطلالة طابعاً رومانياً أنيقاً، كما في إطلالة Eleonora Carisi إلينور كاريسي بأقراط من Buccellati ، وجيما آرترتونGemma Arterton، التي اختارت أقراط من الألماس، ساحرة، مزيّنة بحجر زمرّدي لامع.

وبالحديث عن المجوهرات في مهرجان البندقية، لا يمكن أن نغفل ذكر عقد بيانكا باليتي Bianca Balti الرائع من شوبارد Chopard ، إذ أكمل إطلالتها الجريئة وأضفى عليها طابع الفخامة والجمال، وغيره من القطع الفريدة التي خطفت قلوب الناظرين.

شاهدي معنا أجمل المجوهرات التي ظهرت في مهرجان البندقيّة حتى الآن، وشاركينا برأيك فيها.

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سيدتي