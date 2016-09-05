تعرّفوا على نظارات "بانتير" من "كارتييه" الشمسية الجديدة

نظارات "بانتير" Panther من "كارتيه" Cartier الشمسية تبقى على تميّزها وروعتها إلا أنها تأتي في هذه المجموعة بخطوط طراز نظارات الطيار الانسيابية المنتظمة التي يزيّنها أحد رموز دار "كارتييه" Cartier المعتمدة وهو نمر "البانتير". التصميم متفوّقٌ في جماله وأناقته اللذان لا يخبوان مع مرور الزمن أبدعته الدار من أجل المرأة المستقلة الواثقة والحازمة في قراراتها. الأسلوب فريد ومبتكر يحمل طابعًا استثنائيًا بالإضافة إلى تفاصيل غير متوقعة، بما يشير بشكلٍ واضح إلى تميّز الدار التي تعمل بصورةٍ متواصلة على تشجيع فن التفرّد والإبداع دون التخلي عن الجوانب الجمالية الكلاسيكية الأساسية.

رأس نمر "البانتير"يأتي كحليةٌ منحوتة مجسّمة ومرصّعة بالجواهر، تظهر على جانبي العدسات. اللمسات النهائية للـ"بانتير" التي تدخل نفسها في صناعة المجوهرات ما هي إلا دلالةٌ أخرى على براعة دار "كارتييه" Cartier وخبرتها التي لا تضاهى.

والعدسات تأتي بتأثير المرآة العاكسة ومطلية بطبقة خفيفة باللون الذهبي، أو أنها رمادية متدرّجة في اللون مع تأثيرات عاكسة فضية اللون تدلّ على درجةٍ عالية من الأناقة والرقي والتميّز، في حين أتي الجسر والأذرع مزيّنين بطبقة نهائية من الطلاء الناعم باللون الذهبي أو البلاتيني كمثالٍ رائع على براعة وخبرة دار "كارتييه" Cartier الطويلة في إبداع النظارات.

إنها مجموعة نظاراتٍ شمسية تتميز في تصميمها بإدخال عناصر من الطبيعة البرية وبأروع صورة، وقد أبدعت الدار هذا التصميم الكلاسيكي الذي أُعيد ابتكاره في مركز "كارتييه" Cartier لتصنيع النظارات في مدينة "سوسي ان بري". تؤكّد هذه القطعة العصرية للغاية، التي تكتمل فيها جوانب الابتكار والتصميم والإنتاج، مركزَ دار "كارتييه" Cartier على اعتبارها واحدة من دور تصنيع النظارات القليلة التي تستخدم مصانع خاصّة بها، الأمر الذي يضمن تطبيق معايير عالية بصورةٍ استثنائية.