بريطانيا تعيّن أول سفير لها في إيران منذ 2011

عينت بريطانيا اليوم الاثنين، سفيرًا لها لدى لإيران للمرة الأولى منذ 2011، فيما تتطلع لتحسين العلاقات بين البلدين.

وبحسب “رويترز” سيتولى «نيكولاس هوبتون» الذي كان سفيرًا لبريطانيا في قطر واليمن المنصب.

ويأتي التعيين بعد أكثر من عام على إعادة فتح السفارة البريطانية في طهران، والتي أغلقت قرابة 4 أعوام بعد أن اقتحمها محتجون.

وقال وزير الخارجية بوريس جونسون في بيان “رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية يمنحنا فرصة لتطوير مناقشاتنا بشأن مجموعة متنوعة من القضايا وبينها المسائل القنصلية التي أشعر حيالها بقلق شديد.”

وتابع قوله “آمل أن يمثل هذا بداية تعاون بناء بين البلدين الأمر الذي سيمكننا من مناقشة قضايا مثل حقوق الإنسان ودور إيران في المنطقة بشكل مباشر.”