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قبول استئناف «إكرامي الصباغ» على حبسه في قضايا نصب واحتيال

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قبول استئناف «إكرامي الصباغ» على حبسه في قضايا نصب واحتيال قبول استئناف «إكرامي الصباغ» على حبسه في قضايا نصب واحتيال

أرشيفية

قررت محكمة مستأنف جنح دار السلام، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الإثنين، قبول الاستئناف المقدم من إكرامي الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة “أونست” للتطوير العقاري، على حكم حبسه في 3 قضايا نصب على المواطنين، وتخفيف الحكم إلي حبسه لمدة عام و6 أشهر لاتهامه بالنصب.

و تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة “أونست” عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

 

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