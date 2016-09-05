تعيين محمد سعيد رئيسًا لـ «القابضة للمطارات»

أصدر شريف فتحى وزير الطيران المدني قرارًا ، بتكليف المهندس محمد سعيد محروس للقيام بأعمال رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك خلفًا للمهندس إسماعيل ابو العز، والذي قام الوزير بتوجيه الشكر له على الجهود المخلصة التي بذلها أثناء توليه المنصب، والجدير بالذكر أن المهندس محمد سعيد، كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومن قبل رئيسا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

هذا وقد أصدر المهندس سعيد، قرار بتعيين المحاسب مجدى إسحاق قائمًا بأعمال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، والذى كان يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للشئون المالية، وكذلك تعيين المهندس مدحت مكاوى مساعدًا لرئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان مساعدا لرئيس الشركة المصرية للمطارات.