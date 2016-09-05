السيسي يوجه بتقديم كافة التسهيلات لأسر شهداء الشرطة بالأراضي المقدسة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر شهداء الشرطة، الذين يؤدون مناسك الحج ببعثة حج القرعة التي تنظمها وزارة الداخلية، مؤكدًا تقدير الشعب المصري، وكافة أجهزة الدولة لتضحيات رجال الشرطة.

قال ذلك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط رئيس بعثة الحج الرسمية خلال الجولة التى قام بها اليوم الاثنين، لزيارة أسر شهداء ضباط وأفراد الشرطة بمقار اقامتهم بمكة المكرمة، والتي رافقه خلالها اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، واللواء خالد فوزى مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

وأكد الدكتور العربي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجه أيضًا بتقديم كافة التسهيلات للحجاج المصريين، لافتا في الوقت نفسه الى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتابع أوضاع الحجاج لحظة بلحظة.

أ ش أ