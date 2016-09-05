7 أرقام من تصفيات كأس أمم إفريقيا.. لوروا التاريخي وأمر لم يحدث من 2004

انتهت تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 وتحدد الـ16 منتخب اللذين سيتنافسوا في الجابون بين 14 يناير و5 فبراير من أجل اللقب، وخرج FilGoal.com بعدد من الأرقام من التصفيات.

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إنفوجرافيك في الجول - تعرف على المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا

الهداف

مهاجم الجزائر ودينامو رغرب الكرواتي الهلال عربي سوداني سجل 7 أهداف كهداف للتصفيات، يليه كل من جيتاني كيبيدي مهاجم إثيوبيا بـ6 أهداف.

السنغال تتميز

أسود التيرانجا كانوا المنتخب الوحيد الذي فاز بـ18 نقطة كاملة في التصفيات.

مصر الأكثر

نجحت مصر بتأهلها لنسخة 2017 في ضمان كونها الأكثر تأهلا للبطولة بـ23 مشاركة، الوصيفة هي غانا بـ21 مشاركة متضمنة مشاركة 2017 المنتظر.

13 مدرب

في حال بقيت كل المنتخبات بمدربيها الحاليين، ستشهد البطولة مشاركة 13 مدربا غير إفريقي.

عودة أوغندا

أوغندا تعود للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بعد غياب 39 عاما منذ حلولها وصيفة نسخة 1978 في غانا.

أول مرة منذ 2004

لأول مرة منذ نسخة 2004 في تونس، يتأهل رباعي شمال إفريقيا القوي، مصر وتونس والجزائر والمغرب، في نسخة واحدة.

كلود لوروا

صنع الفرنسي كلود لوروا التاريخ بتأهله للمرة التاسعة لكأس أمم إفريقيا.

وفي حال أكمل لوروا عمله مع توجو سيشارك في البطولة للمرة التاسعة مع سادس منتخب إفريقي.

ووصل لوروا لدور الثمانية في 8 مرات منهم، وفاز باللقب مرة وحيدة.