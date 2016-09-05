اختبار طبي لعلي فتحي لتحديد موقفه من لقاء الزمالك والوداد

يخضع ظهير أيسر الزمالك علي فتحي لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه المغربي يوم 16 سبتمبر الحالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الوقت الذي يعد علي فتحي الظهير الأيسر الوحيد الموجود في قائمة الزمالك الإفريقية بعد رحيل كل من حمادة طلبة ومحمد عادل جمعة عن الفريق

وقرر مؤمن سليمان المدير الفني للفريق خضوع اللاعب لاختبار طبي، خوفا من أي تعجل في الدفع به في المباريات الودية في معسكر الفريق يتسبب في تجدد إصابته بالتهاب في الرباط الأمامي بالركبة.

وانتقل فتحي للزمالك من المقاولون العرب بعد أن قضى الموسم الأخير معارا من ذئاب الجبل للإنتاج الحربي.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد وافق على خوض علي فتحي لبرنامج علاجي تحت إشراف محمد شيحة طبيب فريق طلائع الجيش.

وتغيب فتحي عن المعسكر الأول للفريق بسبب التزامه بالبرنامج العلاجي، كما خاض تدريبات تأهيلية على هامش معسكر فريق طلائع الجيش.