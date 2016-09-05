تقرير في الجول – أزمة ومستويان للفراعنة حال تطبيق نظام 2015 في الجابون.. واحتمالان للحل

طريقة تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للمنتخبات المتأهلة لكأس الأمم لا تعتمد على تصنيف الفيفا، بل لها طريقة أخرى وتصنيف أخر يسمى CAF Ranking.

انتهت التصفيات وتأهل 16 منتخبا لكأس أمم إفريقيا بالجابون 2017. (تعرف عليهم من هنا)

وللتعرف بشكل أكبر على طريقة تصنيف الكاف للمستويات في القرعة التي ستقام في 19 أكتوبر المقبل في ليبرفيل عاصمة الجابون، اضغط هنا.

FilGoal.com حصل على طريقة الحساب التي تم تطبيقها في كأس أمم إفريقيا 2015، وهي مطروحة لكي تكون طريقة الحساب في نسخة 2017 إلا أن كونجرس الكاف في القاهرة بين 21 و26 سبتمبر سيشهد الكثير من التغييرات على لوائح الاتحاد حسبما علم FilGoal.com، وخلال تلك الاجتماعات قد يتم تغيير النظام الذي سيتم اللجوء له في تصنيف المنتخبات في البطولة التي ستقام بين 14 يناير و5 فبراير المقبلين.

وتلوح أزمة في الأفق بالنسبة لمنتخب مصر في حال تطبيق نفس النظام في الجابون، وهو الأمر الذي يوضحه FilGoal.com في هذا التقرير.

طريقة الحساب تضع نتائج الفرق في أخر 3 نسخ لكأس الأمم، وأخر 3 تصفيات لكأس الأمم، وأخر تصفيات لكأس العالم عن قارة إفريقيا في الحسبان بالطريقة التالية..

كأس أمم إفريقيا

البطل يحصد 8 نقاط، الوصيف 6 نقاط، الخسارة في نصف النهائي بـ4 نقاط، دور الثماينة بـ3 نقاط، الخروج كثالث للمجموعة بنقطتين، وتذيل المجموعة بنقطة.

بالنسبة للبطولة الأقرب، يتم ضرب عدد النقاط في الرقم 3، والبطولة الأوسط يتم ضرب نقاطها في الرقم 2 أما البطولة الأبعد يتم ضرب نقاطها في الرقم 1.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية

في 2015، تم تحديد النظام بالشكل التالي. التصفيات الأقرب يتم حساب تصدر المجموعة بـ5 نقاط، وصافة المجموعة بـ4 نقاط، الحلول ثالثا بـ3 نقاط، المركز الرابع بنقطتين، الخسارة في الدور التمهيدي الثاني بنقطة والخسارة في التمهيدي الأول بنصف نقطة.

ويتم ضرب تلك النقاط في 2.

أما التصفيات الوسطى، والتي تصادف في 2015 أن تكون تصفيات 2013 والتي كانت عبارة عن دورين فقط، فالخسارة في التمهيدي الأول توازي نقطة والتمهيدي الثاني يوازي نقطتين والتأهل يوازي 3 نقاط، وتم ضرب عدد النقاط في 1.

أما التصفيات الأبعد بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2015، فكانت تصفيات 2012، وحصل متصدر المجموعة آنذاك على 4 نقاط، والثاني على 3 نقاط والثالث على نقطتين والرابع على نقطة واحدة، ويتم ضرب الناتج في نصف.

في طريقة حساب FilGoal.com للتصنيف، وضع تصفيات 2017 في مكان تصفيات 2015 (بمعنى أن ناتجها مضروب في 2)، وتصفيات 2015 في مكان تصفيات 2013 (ناتجها مضروب في 1) أما تصفيات 2013 فناتجها مضروب في نصف، وهو الأمر الأقرب للحدوث في حال لم يحدث أي تغيير على النظام الذي تم تطبيقه في 2015 بالنسبة لنسخة 2017.

تصفيات كأس العالم

الكاف وضع تصفيات كأس العالم 2014 بنظام نتائج كالتالي، التأهل لكأس العالم بـ7 نقاط، الخسارة في الدور الأخير بـ5 نقاط، والحلول ثاني مجموعة في الدور الثاني بـ3 نقاط، الحلول ثالثا بنقطتين والمركز الرابع بنقطة، ويتم ضرب الناتج في الرقم 1.

وبحساب النقاط للـ16 منتخب المتأهلين للجابون، جائت نتائجهم بالشكل التالي.

بهذا الشكل، تحتل منتخبات الجابون – المستضيف – وكوت ديفوار وغانا وتونس المستوى الأول.

المستوى الثاني يضم بوركينا فاسو ومالي والجزائر والكونجو الديمقراطية.

أما المستوى الثالث، فيضم السنغال والكاميرون والمغرب.

أما الرابع فيضم أوغندا وزيمبابوي وغينيا بيساو.

ماذا عن مصر وتوجو.. في أي تصنيف سيكونا طبقا لهذا النظام؟

بالنظر للجدول، يلاحظ تعادل مصر وتوجو في عدد النقاط في المجموع (17.5) وذلك يعني أن أحدهما سيذهب للتصنيف الثالث أما الأخر فسيذهب للتصنيف الرابع.

FilGoal.com اتجه للكاف لسؤاله عما يحدث في تلك الحالة.. وهو الأمر الذي أجاب عليه مصدر داخل الاتحاد: "هنا من الممكن تطبيق أحد احتمالين".

وشرح "الأول هو اللجوء للمباريات التي سيتم لعبها في تصفيات كأس العالم 2018 قبل قرعة يوم 19 أكتوبر".

وأضاف "أما الاحتمال الثاني، فهو الرجوع لتصنيف الفيفا".

منتخب توجو لم يتأهل للدور الأخير من التصفيات، فيما سيواجه منتخب مصر نظيره الكونجولي يوم 3 أكتوبر في الكونجو.

أما بالنسبة لتصنيف الفيفا الأخير، فيحتل منتخب مصر المركز الـ43، أما توجو فهي المركز 109.

وأتم المصدر في تصريحاته لـFilGoal.com أن هذا النظام قد يبقى وقد يتغير في 2017، إلا أن تنفيذه بتلك الطريقة المذكورة أعلاه تظل مطروحة.