الزمالك: أخطرنا اتحاد الكرة والكاف بحضور 10 آلاف لمباراة الوداد

قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك والقائم بأعمال رئيس النادي إن مجلس الإدارة قرر حضور 10 آلاف متفرج للقاء فريقه مع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك الوداد على ملعب برج العرب يوم 16 سبتمبر الجاري.

وأضاف "الإدارة خاطبت اتحاد الكرة ليخاطب الكاف بشأن اختيار ملعب برج العرب والعدد المسموح له بحضور اللقاء".

ويتولى أحمد جلال إبراهيم رئاسة النادي بدء من اليوم الاثنين وحتى عودة رئيس النادي مرتضى منصور من أداء مناسك الحج.

وحسم الزمالك أمر استضافة ملعب برج العرب للقاء بعد تدخل وزير الرياضة خالد عبد العزيز. (طالع التفاصيل)