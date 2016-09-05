هل يجوز للحامل أن تصوم يوم عرفة؟

ما هي الحالات التي يرخص فيها الشرع للحامل أن تصوم يوم عرفة؟ ومتى يجب أن تفطر؟ هذا السؤال الذي تسأله الكثيرات من الحوامل ويتوجهن به إلى أهل العلم والدين.

"سيدتي نت" بدورها سألت أستاذ الفقه والشريعة الدكتور محمد يوسف حيث أشار إلى ما يلي بخصوص صيام يوم عرفة بالنسبة للمسلمين عامة وللحامل خاصة:

• يسن صوم عرفة بالنسبة للمقيم في بلده وليس الحاج، ويؤجر المسلم على صيام هذا اليوم العظيم، سواء كان رجلاً أو امرأة، ما لم يكن يؤدي فريضة الحج، لأن صيام يوم عرفة يغفر ذنوب سنة مضت، وسنة قادمة.

• لا يجوز للحامل التي خرجت إلى الحج ووقفت على جبل عرفة أن تصوم في هذا اليوم شأنها شأن الحاج الذي يحرم عليه الصوم وهو يقف على جبل عرفة.

• صيام عرفة للمقيمة من النساء سنة ولا تؤثم إذا ما لم تصم الحامل في ذلك شأنها شأن رمضان إذا ما وجدت أن الصوم يضر بصحتها أو بصحة جنينها، ولكن الاختلاف فيه أن يوم عرفة لا يلزم قضاء صومه في حال لم تصم الحامل فيه، ولكن صيام رمضان يجب على الحامل أن تقضي يوماً عن كل يوم أفطرت فيه خلال شهر رمضان، والأمر نفسه بالحائض والنفساء فعليهما القضاء عن إفطار أيام رمضان.

• إذا كان على الحامل قضاء عدة أيام قبل حملها من رمضان الفائت فليس هناك مانع شرعي من أن تصوم عرفة وبعد أن تلد عليها أن تقضي ما فاتها أو بعد عرفة مباشرة ولها الأجر والثواب.