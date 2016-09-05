كيف تحمين ظهر طفلك من الحقيبة المدرسيَّة؟

مع بدء العام الدراسي الجديد، والعودة لحمل الحقائب المثقلة بكميَّة كبيرة من الكتب والدفاتر، طفلك أيتها الأُم بحاجة إلى عناية خاصة، لأنَّه يتأذى من حمل الحقيبة المدرسيَّة على ظهره لمدَّة طويلة. لذا عليك الانتباه إلى هذه النقطة المهمَّة فهي قد تؤثر في صحة عموده الفقري إلى جانب تأثيرها النفسي عليه إذا كانت ثقيلة.

كيف تختارين حقيبة ظهر ملائمة لطفلك؟

ـ لا تختاري حقيبة ذات شريط واحد حتى لا يكون حمل الحقيبة كلها على كتف واحد من دون الآخر، فالحقيبة ذات شريطين تقسِّم حمل الشنطة على الكتفين وبالتالي تخفف الحمل نوعاً ما على الطفل.

ـ يجب ألا تزيد محتويات الحقيبة عن 10% من حجم الطفل على سبيل المثال إذا كان وزنه 20 كيلوغراماً يجب ألا يزيد وزن الحقيبة عن 2 كيلوغرام.

ـ قومي بوضع الأشياء الثقيلة بشكل متوازٍ مع الظهر. على سبيل المثال ضعي الكتب في الجزء الخلفي من الحقيبة الموازي للظهر.

ـ اختاري حقيبة مقسمة إلى أجزاء عديدة حتى يكون سهلاً عليه إيجاد هذه العناصر بسهولة.

ـ اختاري العناصر التي صنعت منها الحقيبة. فالحقائب المصنوعة من القماش أخف في الحمل من المصنوعة من الجلد.

ـ اختاري حقيبة بها حزام للوسط، حيث تساعد على تقسيم حمل الحقيبة بين الكتف ومنطقة الوسط.

ـ احرصي على تنظيف حقيبة طفلك يومياً حتى تتأكدي أنَّها خالية من بقايا الطعام وباقي الماء والعناصر غير الضروريَّة التي قد تزيد من حمل الحقيبة.

ـ كلما اختلفت المرحلة التعليميَّة للأطفال اختلف محتوى حقائبهم المدرسيَّة. على سبيل المثال الأطفال في سن الحضانة والابتدائي تحتوي حقائبهم على صندوق الغذاء على عكس الإعدادي والثانوي. لهذا لا تملئي حقيبته بأشياء غير ضروريَّة تجعلها أثقل.

ـ اختيار الأدوات المدرسيَّة ليس بالأمر السهل، فأنت بحاجة إلى شراء أدوات بخامات جيِّدة وفي الوقت نفسه تحافظين على الميزانيَّة، وهنا ننصحك بضرورة الاعتماد على قائمة صغيرة تحدِّدين فيها ما يحتاجه طفلك هذا العام.



ـ على الطفل أن يمارس التمارين السويديَّة المتعارف عليها، فهي تحافظ على صحة العمود الفقري وليونة العضلات.

ـ مراقبة حركة العمود الفقري عند الطفل من خلال مشيته وملاحظة أي انحناء أو ارتفاع أحد الأكتاف عن الآخر، لأَّنها مشكلة يجب سؤال الطبيب عنها على الفور.

ـ إذا كان برنامج طفلك المدرسي يحتاج لحمل كميَّة كبيرة من الكتب عليه أن يبادل حمل الحقيبة بين يديه.

ـ التواصل مع المدرسة للحصول على برنامجه بالكامل حتى لا يضطر إلى حمل كميات كبيرة من الكتب غير اللازمة.

هكذا عزيزتي الأُم تحمين طفلك، وتتفادين حصول أي مشكلة فيما بعد في ظهره أو عموده الفقري لا قدر الله.