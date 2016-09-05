حمدان بن محمد يضع حجر الأساس لمشروع مسار 2020 لمترو دبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله، وضع حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حجر الأساس لمشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي بطول 15 كلم بين محطة نخيل وموقع اكسبو 2020 .

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي في "تويتر" :" يبدأ التشغيل الرسمي لمسار 2020 في 20 مايو 2020 أي قبل خمسة أشهر من افتتاح معرض اكسبو 2020 وسيضم المسار 7 محطات بطاقة 46 الف راكب/الساعة."

واضاف:"بحلول 2020..مشهد النقل في دبي شبكة الطرق تغطي 14491 مسربا ـ كلم طول شبكة مترو وترام دبي 104 كلم 76 محطة نقل بحري 1852 حافلة نقل عام."