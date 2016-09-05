القبض على 12 تاجراً ومتعاطيا للمخدرات بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز وضباط مباحث المخدرات من القبض على 12 من التجار ومتعاطى المخدرات، وبحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة والأفيون والحشيش والهيروين بقصد الاتجار والتعاطى.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز التل الكبير مفادها قيام المتهم "إبراهيم .ح. م" 21 عاطل مقيم وادى الملاك – دائرة مركز التل الكبير، بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر الهيروين المخدر تم ضبطه وبحوزته كيس من البلاستيك بداخله كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى "50 جرام" ومبلغ مالى 20 جنيه وتليفون محمول.

ووردت معلومات لضباط مباحث مركز القنطرة غرب مفادها قيام المتهم "نادر ف د" 26 سنة عاطل مقيم عزبة الأخارسة – دائرة المركز بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر الهيروين المخدر حيث تم ضبطه وبحوزته كيس من البلاستيك بداخله كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى "50 جرام" ومبلغ مالى 1450 جنيه وتليفون محمول كما تمكنوا من القبض على المتهم "محمد. ي. إ" 52 سنة عاطل مقيم أبوخليفه – دائرة وبحوزته عدد (100) قرص مخدر " ومبلغ مالى 210 جنية وتليفون محمول والقوا القبض على المتهم "طلال. س. م" 26 سنة عاطل مقيم الكيلو 11– دائرة المركز وبحوزته ( 18 ) لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى " 3 كيلو جرام " ومبلغ مالى 190 جنية وتليفون محمول.

ووردت معلومات لضباط مباحث مركز الإسماعيلية مفادها قيام " على. م .ح" 26 سنةعاطل مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث , بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر الهيروين حيث تم ضبطه وبحوزته كيس من البلاستيك بداخله كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى " 65 جرام " ومبلغ مالى 4000 جنية وتليفون محمول.

كما وردت معلومات لضباط مباحث مركز فايد مفادها قيام المتهم " محمد .س. س" 26 سنة عاطل مقيم سرابيوم – دائرة المركز , بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر الأفيون المخدرحيث تم ضبطه وبحوزته كيس من البلاستيك بداخله كمية من جوهر الأفيون المخدر وزنت حوالى " 40 جرام " ومبلغ مالى 70 جنية وكذا 24 الف دينار عراقى وتليفون محمول.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من القبض على كل من المتهم " محمود .غ .ف" 25 سنة عاطل مقيم هدى شعراوى – دائرة قسم ثان والمتهم " محمود. ج. د "26 سنة عاطل مقيم حى السلام – دائرة قسم ثان وبحوزتهما (13) قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى " 90 جرام " ومبلغ مالى 2050 جنية و2 تليفون محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والتليفونات المحموله لتسهيل الاتصال بعملائهما.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم أول مفادها قيام المتهم " السيد . إ " 21 سنة عاطل مقيم الحسينية – الشرقية، بالتردد على دائرة القسم والإتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر البانجو المخدر حيث تم ضبطه وبحوزته ( 5 ) لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى " 500 جرام " ومبلغ مالى 230 جنية وتليفون محمول، كما تمكنوا من ضبط المتهم " محمد .ح .م" 21 سنةعاطل مقيم حى السلام - دائره قسم ثان ، وبحوزته لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 20 جرام )، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وتمكنوا من ضبط المتهم " أحمد .ا .ع" 26 سنةعاطل مقيم حى السلام - دائره قسم ثان , وبحوزته ( 4 ) أقراص مخدرة بمواجهته بما اسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القصاصين من ضبط المتهم " سامح .ا. ا" 39 سنةعاطل مقيم القصاصين - دائره المركز, وبحوزته ( 120 ) قرص مخدر وكذا مبلغ مالى 40جنيه وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.