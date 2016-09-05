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الشرطة البريطانية تحقق في تعليقات نائبة حزب عمالية ضد لإسرائيل

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الشرطة البريطانية تحقق في تعليقات نائبة حزب عمالية ضد لإسرائيل الشرطة البريطانية تحقق في تعليقات نائبة حزب عمالية ضد لإسرائيل

ارشيفية

فتحت الشرطة البريطانية، تحقيقات بشأن تعليقات أدلت بها نائبة حزب العمال ناز شاه، عبر الإنترنت اعتبرت مناهضة للشعب اليهودى وإسرائيل.

وذكرت صحيفة “الديلى ميل” البريطانية أن التعليقات التى أدلت بها النائبة ناز شاه تخضع إلى تحقيق دقيق من قبل شرطة “وست يوركشاير”، مشيرة إلى أن التحقيق فى نهايته، حيث يستعد ضباط من الشرطة وأعضاء فى النيابة العامة لتقديم تقرير شامل بجهاز الادعاء العام الملكى فى غضون أيام.

وأضافت أن هذه الخطوة قد تؤدى إلى اتهام شاه بالتحريض على الكراهية الدينية، وهى تهمة تصل عقوبتها إلى سبع سنوات فى السجن.

ومن المرجح أن يؤدى مثل هذا الكشف إلى خلاف شديد فى حزب العمال، الذى أعاد النائبة ناز شاه مرة أخرى إلى صفوفه بعد إيقافها عشرة أسابيع بعد تعليقاتها تجاه إسرائيل.

ويشرف على التحقيقات مع ناز شاه ضباط من فريق جهاز الأمن الوقائى فى شرطة “وست يوركشاير”، حيث أنه الجهاز هو المسؤول عن العديد من القضايا والاستفسارات ذات الحساسية البالغة.

يذكر أن حزب العمال البريطاني، كان علق يوم 27 أبريل الماضى عضوية ناز شاه حتى إشعار آخر لنشرها فى 2014 تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعى ضد إسرائيل واليهود.

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