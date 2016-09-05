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ضخ 45 طن لحوم ودواجن لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد بالوادى الجديد‎

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ضخ 45 طن لحوم ودواجن لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد بالوادى الجديد‎ ضخ 45 طن لحوم ودواجن لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد بالوادى الجديد‎

ارشيفية

مراسل «ONA»:

أكد المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية بالوادي الجديد، أنه تم ضخ 18 طن لحوم بلدية بسعر الكيلو 60 جنيهًا، لمواجهة إحتياجات المواطنين من اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال صلاح في تصريح صحفي، إنه تم ضخ 12 طن لحوم برازيلية بسعر الكيلو 40 جنيهًا ، وضخ 15 طن دجاج بسعر الكيلو 20 جنيهًا .

وأضاف، أنه يجري الآن تنفيذ حملات تموينية مكثفة بالاشتراك مع مديريتي “الصحة والبيطري”، لفحص محلات بيع اللحوم والأسماك والسوبر ماركت ، ومحلات بيع الأغذية والمشروبات، للتأكد من سلامة هذه الأغذية بمراكز المحافظة الخمسة.

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أونا

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