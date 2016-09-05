رئيس بعثة السياحة: لا وفيات بين الحجاج في المدينة المنورة

أكد رئيس بعثة وزارة السياحة بالمدينة المنورة عبد الحميد علي، عدم وجود حالات وفيات في بعثة حج السياحة بالمدينة المنورة، لافتًا إلى احتجاز حالة واحدة في مستشفى الملك فهد.

وقال علي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين – إن الموسم الأول بالمدينة ينتهي فعليًا يوم 7 سبتمبر الجاري بمغادرة آخر فوج للحجاج من المدينة إلى مكة المكرمة، فيما يبدأ الموسم الثاني يوم 15 سبتمبر بعد انتهاء الحجاج من رمي الجمرات مباشرةً.

وأشار إلى أن بداية رحلات عودة الحجاج إلى مصر من المدينة تكون يوم 18 سبتمبر، وتنتهي يوم 27 سبتمبر الجاري، مشيدًا بالإجراءات السعودية التي جاءت أسرع العام الحالي نتيجة تطبيق المسار الإلكتروني الذي نجح في تيسير كافة الإجراءات والإسراع بها وهو ما يميز العام الحالي.

وأكد رئيس بعثة وزارة السياحة بالمدينة المنورة ، أنه لا توجد شكاوى من السكن العام الحالي مطلقًا في المدينة نتيجة تركز الحجاج من السياحة في المنطقة الشمالية والمسافات كلها قريبة جدًا من الحرم النبوي.