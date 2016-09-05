طرح 395 طن مواد بترولية بالوادى الجديد‎

مراسل «ONA»:

أكد المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين ، عن توافر المواد البترولية بجميع أنواعها في جميع المحطات.

وتابع صلاح في تصريح صحفي قائلًا : لدينا مخزون كبير بأحد المستودعات جنوب مركز الخارجة، كما تتوافر اسطوانات البوتاجاز بكميات كافية، خاصة بعد تطوير مصنع تعبئة الغاز بالمحافظة.

وأوضح، أنه سيتم ضخ 5 آلاف اسطوانة غاز لمواجهة احتياجات المواطنين خلال فترة العيد ، حيث سيتم رفع معدل الإنتاج اليومي للمحطة من 3000 إلي 5000 يوميًا، نظرًا لإجازة العاملين بمحطة التعبئة حتي نستطيع توفير كل احتياجات المواطنين وزوار المحافظة، ولا يوجد تكدس بمحطات الوقود وهناك وفرة فى المواد البترولية.

وأضاف، أنه سيتم ضخ 390 طن مواد بترولية قبل وأثناء أيام العيد بواقع ضخ 280 من السولار وبنزين 92 الي 65 طن، وبنزين 80 الي 50 طن، بالإضافة للكميات التى ترد يوميًا ولا توجد مشكلة فى أى نوع من المواد البترولية.