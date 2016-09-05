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للمرة العاشرة.. تجديد حبس أعضاء «أطفال شوارع» 15 يومًا

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للمرة العاشرة.. تجديد حبس أعضاء «أطفال شوارع» 15 يومًا للمرة العاشرة.. تجديد حبس أعضاء «أطفال شوارع» 15 يومًا

فرقة أطفال الشوارع – أرشيفية

جددت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، حبس أعضاء فريق “أطفال شوارع”، على خلفية اتهامهم بنشر فيديوهات مسيئة للدولة 15 يومًا على ذمة التحقيق، للمرة العاشرة، حسبما أفاد مراسلنا.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم الترويج لأفكار إرهابية، استخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار، والتحريض على الاشتراك في التظاهرات، فضلًا عن التجمهر.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على المتهمين، وهم:” محمد عادل أبو الفضل، محمد عبد المجيد جبر، محمد دسوقي سيد حسن، ومحمد يحيى محمد”، بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بضبطهم، وإحضارهم لاتهامهم بنشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يحرضون فيها على التظاهر.

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