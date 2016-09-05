«مصرللطيران» : نقلنا 70 ألف حاجًا على متن 319 رحلة جوية

اختتمت مصر للطيران، اليوم الإثنين، مرحلة الذهاب لموسم حج هذا العام بوصول آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، والبالغ عددهم 6000 حاجًا على متن 23 رحلة جوية، وذلك بواقع 16 رحلة إلى جدة لنقل 3900 حاجًا و7 رحلات جوية إلى المدينة المنورة تنقل 2100 حاجًا من حجاج شركات السياحة وحج الأفراد والمؤسسات وترانزيت بروكسل، جوهانسبرج و لندن، حيث أقلعت جميع الرحلات من مطار القاهرة الدولي.

وصرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تمكنت من اتمام مرحلة سفر الحجاج علي أكمل وجه، وفقًا للخطة الموضوعة والتى ارتكزت علي نقل أكبر عدد من الحجاج في أقل وقت ممكن، وبأعلى معدلات انتظام في مواعيدالإقلاع والهبوط، ودون تخلف للحقائب أو حدوث أية مشكلات ناتجة عن كثافة التشغيل.

وأضاف أن الشركة نقلت اعتبارًا من 20 أغسطس الماضي وحتى اليوم 70 ألف حاجًا، على متن 319 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة، بزيادة 5000 حاجًا مقارنة بالعام الماضي وعن السعة المقعدية المطروحة لهذا العام.

وقال “مسلم” تضمنت الأفواج نقل حجاج القرعة والتضامن الاجتماعى والسياحة والترانزيت والأفراد والعمل والرحلات الخاصة من حجاج فلسطين ومالي، وذلك على متن 319 رحلة جوية بواقع 197 رحلة جوية إلى جدة، و 122 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، وأقلعت من مطار القاهرة الدولي ومطارات برج العرب بالأسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة.

وأعرب عن شكره وتقديره لجميع القائمين على موسم الحج لهذا العام لما قدموه من تفاني فى عملهم وحسن استقبال ضيوف الرحمن ، بداية من مرحلة السفر في 20 أغسطس الماضي وحتى الانتهاء من وصول أخر رحلة حج إلى الأراضي المقدسة في مرحلة الذهاب، كما أشاد بالتزام العاملين بالأدوار المنوطة بهم وتضافر جهودهم بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وفي سياق متصل صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه بنهاية رحلات تكون مصرللطيران قد نقلت 41 ألف راكبًا إلى جدة، و 29 ألف راكبًا إلى المدينة المنورة، من بينهم 10000 حاجًا من حجاج الترانزيت و9500 عمل، 10000 من حجاج التضامن والجمعيات و 20000 من حجاج القرعة و3400 من حجاج المؤسسات والهيئات الحكومية، ونحو 11500 ألف حاجًا من حجاج السياحة والأفراد وأجانب، هذا بالإضافة إلى الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في أفريقيا والوطن العربي، حيث سيرت الشركة 22 رحلة جوية لنقل 5600 حاجًا وذلك بواقع 9 رحلات لنقل حجاج فلسطين و13 رحلة لنقل حجاج بماكو بجمهورية مالي.

وأوضح “عزت” أن نجاح مرحلة السفر يرجع أولاً وأخيرًا إلى التزام الحجاج بالإرشادات المتبعة في مرحلة الذهاب، والتي من أهمها الوزن المسموح في حدود حقيبتين وزن كل منهما 23 كجم وحقيبة يد 8 كجم واختفاء ظاهرة الأوزان الثقيلة والتكدسات، والحضور مبكرًا إلى المطارات المصرية، وتهيب مصر للطيران بضيوف الرحمن المسافرين على رحلاتها مراعاة هذه الارشادات في مرحلة العودة، بالإضافة إلى حمل عبوة مياة زمزم المغلفة والمعتمدة رسميًا سقيًا زمزم سعة 5 لتر .