بالصور .. «س» للثقافة والإبداع تبدأ مشروع صناعة المسرح بالصعيد

بدأت أمس الأحد، ورش صناعة المسرح التي تنظمها مؤسسة “س” للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفني هيثم الهوارى بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. سيد خطاب في محافظات الجنوب من الفيوم إلى أسوان والتي تستمر حتى يوم 21 سبتمبر الحالي .

وقال “خطاب” رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع صناعة المسرح واحد من المشروعات المهمة التي نتعامل فيها مع بعض المؤسسات الثقافية خاصة مؤسسة س للثقافة والإبداع و التي أقامت نشاطا كبيرا بتنظيمها المهرجان المسرحي لشباب الجنوب والذي أقيم بمحافظة الأقصر في شهر ابريل الماضي ونتيجة التوصيات التي أعلنتها لجان التحكيم ولجان التدريب برئاسة المخرج الكبير عصام السيد والخاصة بإقامة ورشة للتمثيل وأيضا الكتابة المسرحية وهى خطة لنقل مستوى فرق الهواة و الفرق غير المنتمية بشكل مباشر وقوى مع الثقافة الجماهيرية والتي لا تحصل على دعم ومجموعة الهواة من المخرجين والممثلين وكتاب المسرح وحتى من يرغبون في كتابة المسرح .

وأضاف قائلا : أعتقد أن مستويات المسرح ستختلف وسنرى أثرها خلال شهور قريبة خاصة أن فريق العمل بالمؤسسة يعملون على التنمية الراسية للنوع المسرحي نفسه على مستوى فن الكتابة وعلى مستوى التمثيل والإخراج وهى المرحلة مرحلة تأسيسية لمستوى مغاير لمستويات المسرح النوعي الذي يقدم في الجنوب ومؤسسة ” س” تخطوه خطوة تجاه البناء التراكمي لشبابنا في الجنوب من اجل عمل مستوى نوعى مغاير للمسرح الذين يقدموه من خلال التنمية العلمية .

> وأوضح المخرج الكبير عصام السيد، أن مشروع صناعة المسرح هو فكرة الدكتور جمال ياقوت أستاذ المسرح بجامعة الإسكندرية والحائز على جائزة الدولة التشجيعية ويقوم بالتدريب فيه نخبة من كبار المتخصصين في المسرح، ففي أسوان يتولى التدريب على ورشة الكتابة المسرحية باستخدام التراث الأديب احمد أبو خنيجر، وفى الأقصر المؤلف بكرى عبد الحميد ، وفى قنا المؤلف محمد صالح البحر و حائزون على جوائز دولية في الكتابة، أما ورش التمثيل ففي المنيا يدرب فيها المخرج محمود الشوكى ، وأسيوط المخرج أسامة عبد الروؤف ، وفى سوهاج المخرج مصطفى إبراهيم .