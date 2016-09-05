مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة

قتل فلسطيني، اليوم الاثنين، وأصيب آخر إثر استهدافهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بضاحية رأس خميس بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت رصاص أسلحتها الرشاشة من مسافة قصيرة جدًا على مركبة يستقلها فلسطينيين اثنين، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الأخر، والذى تم اعتقاله عقب ذلك.

فى حين اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين من جنين، والخليل، ورام الله بالضفة الغربية، وسيدة من المسجد الأقصى، وسط اقتحامات جديدة للمستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وبحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، تصدى لها مصلون وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبير الاحتجاجية.