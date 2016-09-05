أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ننشر أسباب الدفاع بعدم اختصاص محكمة «مذبحة كرداسة»

Google+ Print
ننشر أسباب الدفاع بعدم اختصاص محكمة «مذبحة كرداسة» ننشر أسباب الدفاع بعدم اختصاص محكمة «مذبحة كرداسة»

متهمي “مذبحة كرداسة” – أرشيفية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، إلى دفاع المتهمين في جلسة إعادة محاكة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، حسبما أفاد مراسلنا.

ودفع المحامي علاء علم الدين – الحاضر عن المتهمين أحمد محمد الشاهد، صالح منصور أبو صالح، ومصطفي عبد الرحمن الشيخ – ببطلان القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتخصيص الدائرة 11 جنايات القاهرة، لنظر الجناية رقم 12749/2013 – مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804/2013 – شمال الجيزة.

وقال عضو الدفاع، إنه يدفع ببطلان القرار لإهداره حجية الأمر المقضي، والمتمثل في منطوق حكم النقض، والذي قضى بإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة جنايات الجيزة، لتحكم فيها دائرة أخري، ومخالفته نص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1095، في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

وأضاف الدفاع، مؤكدًا مخالفة قرار رئيس الاستئناف، لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والذي شدد على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات، لنظر الجناية أمام الدائرة التي حددها منطوق حكم النقض، حيث أن منطوق حكم النقض كان بإعادتها لمحكمة جنايات الجيزة، وطبقًا لنص مواد القانون، فإن قرار إستئناف القاهرة مشوبا بالبطلان لمخالفته نص المادة.

والتمس دفاع المتهمين – في نهاية حديثه – إعادة الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة، لإعادة توزيع القضية المطروحة على إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة نفاذًا لمنطوق حكم محكمة النقض.

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين ” الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك